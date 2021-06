Skravlekopp-skuta kjem til Ørsta

Nyheiter

Ingrid R. Leirvik og Venke Knutson er Skravlekopp-generalane. Onsdag 30. juni legg ei 70 fots stålskute til kai i Ørsta og Leirvik og Knutson vitjar bygda med små og store arrangement på programmet.

– Målet er å få opp kvardagspraten, samle skravletips og førebyggje einsemd, heiter det i ei pressemelding.

Ørsta er den fyrste kommunen i Møre og Romsdal til å bli sertifisert Skravlekopp-kommune.

– Skravlekopp er eit prosjekt med mål om å auke bevisstheita rundt korleis vi møter kvarandre og førebygge og redusere einsemd i samfunnet. Tid, tilgjengelegheit og raustleik står i fokus. I Ørsta kommune har vi skravlekoppar, skravlebenkar, mange engasjerte personar.

Onsdag skal det markerast at Ørsta er Skravlekopp-kommune. Småjobbsentralen inviterer til markeringa der frukost i Vikegata, musikkinnslag med Egil Olsen og diktlesing av Skravlekopp-ambassadør Tore Vinjevoll står på programmet. Ordførar Stein Aam vil klippe snor for å offisielt markere at Ørsta er ei Skravlekopp-kommune. Kviss i Ørstahallen og skravlerunde i Ørsta blir det.

– Kven er tøff nok til å gå planken og hoppe i havet for eit rausare samfunn?

Svaret på det kjem ved kommunekaia i Ørsta sentrum.