Nyheiter

Måndag innførte Bondalselva sitt elveeigarlag "lettfiske". Det betyr at det berre er lov å fiske med fluge og makk utan blysøkkje. Fiskekvoten vert redusert til ein laks i døgnet per fiskar og to per veke. Årsaka til restriksjonane er den låge vassføringa. Liknande tiltak har vore sett i verk tidlegare sesongar også, men dette er uvanleg tidleg.