Siste ord om Tussaparken er ikkje sagt

Olav Øyehaug Opsvik (MDG) meiner at det er gjort fleire sakshandsamingsfeil i saka om namn på Tussaparken i Ørsta sentrum. Tidlegare har Opsvik peika på at kommunestyret ikkje har gitt ordførar Stein Aam mynde til å inngå ein avtale med Tussa. Lokalpolitikaren har kravd i ein interpellasjon at Ørsta kommune handsamar avtalen med Tussa om Tussaparken i si fulle og heile breidde. I sist kommunestyremøte vart saka handsama og interpellasjonen til MDG-representanten tatt opp. Utan at Opsvik sjølv var på møtet.