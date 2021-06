No blir denne tenesta meir tilgjengeleg på nett

Nyheiter

Frå måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta. Dette skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.

Kommunane på Søre Sunnmøre er fyrst ut i landet med å ta dette i bruk, etter at utprøving av løysinga i fire store kommunar vart ferdig i midten av mai.

På Helsenorge.no kan du, på vegner av deg sjølv eller dine barn under 16 år:

Sende og ta imot meldingar til/frå helsestasjons- og skulehelsetenesta, jordmor og helsestasjon for ungdom på ein trygg måte.

Sjå timeavtaler og avbestille desse

Få varsel om planlagde timeavtaler på tekstmelding eller e-post.

Slik kjem du i gang

For å kunne nytte kalender og meldingar å du vere digitalt aktiv på Helsenorge.no. Det vil seie at du må ha logga inn på Helsenorge, akseptert bruksvilkåra og samtykka til å kommunisere med dine helsekontaktar via nettstaden.

For å logge deg på må du ha tilgang til BankID, Buypass ID eller Commfides.

I løpet av hausten vil løysinga bli utvida med pålogging via Feide for barn og ungdomm mellom 12–16 år.