Er du over 60?

Nyheiter

Det er Ørsta kommune som spør, og svara kan få innverkad på korleis tenestetilbodet til eldre vert i framtida.

"Det blir fleire eldre i Ørsta. Om 20 år vil det vere over dobbelt så mange over 80 år som det er i dag. Det vert også fleire yngre eldre. Dei fleste vil vere kunnskapsrike og spreke og kan bidra med mykje til samfunnet. Nokre vil trenge hjelp og det vil bli fleire hjelpetrengande enn det er no. Felles for alle menneskje er at vi gjerne ønskjer å ha styring på eige liv ut frå kva som er viktig for oss."

Det skriv Stina Jacobsen, prosjektleiar for «Leve heile livet», i ein kronikk. «Leve heile livet» er også namnet på den nasjonale «kvalitetsreforma» i eldreomsorga.

Reform

Kommunen set i verk ei omfattande spørjegransking for å kartlegge kva for behov ein har i Ørsta.

- Kartleggingsgruppa, i lag med eldrerådet, har utarbeidd ei spørjeundersøking som tar opp tema som vi ønskjer å få innspel på. Her er tema som mellom anna bustad, transport, uteområde, frivilligheit, velferdsteknologi, sosiale aktivitetstilbod, eige aktivitetsnivå og fallrisiko. Fordi undersøkinga inneheld mange tema bør ein sette av litt tid. Det tar vanlegvis 25-30 minutt å svare på undersøkinga, seier Jacobsen.

Undersøkinga vert lagt ut digitalt på Ørsta kommune si nettside og prosjektleiaren ønskjer at alle som kan svare digitalt gjer det.

Her er heile kronikken til Stina Jacobsen:

Stortinget vedtok 20. desember 2018 kvalitetsreforma «Leve heile livet». Reforma er meint som ei hjelp for kommunane med å møte den endra alderssamansetninga, men kjem ikkje med krav eller ekstra direkte midlar. Gjennom arbeidet med reforma kan kommunane dele gode idèar og tiltak som bidreg til at eldre får fleire gode leveår, meistrer eige liv og får helsehjelp når det er behov for det. Kommunenes sentralforbund har gitt tilskot til prosjektleiar som skal leie arbeidet med reforma i kommunen vår. Ho heiter Stina Jakobsen og jobbar til vanleg som fysioterapeut i Ørsta.

Kort om Leve heile livet

Overordna skal reforma bidra til:

Fleire gode leveår

Pårørande som ikkje blir utslitt

Tilsette som trivast på jobben og får brukt si kompetanse

Innsatsområda i reforma er:

Eit aldersvenleg samfunn

Aktivitet og fellesskap

Mat og måltid

Helsehjelp

Samanheng i tenestene

Det første punktet handlar om å legge samfunnet til rette for at eldre skal klare seg sjølve i størst mogleg grad. Det kan gjerast ved å gjere ved å skape gode uteområde, syte for universell utforming, sjå om noko kan gjerast med transporttilbodet og ikkje minst ved at eldre planlegg eigen alderdom i større grad. Det handlar om å ivareta eiga helse, vere sosialt aktiv og tenkje over kva som skal til for at ein skal klare å bu der ein bur dersom ein skulle få dårleg helse. Kanskje kan vi i tidleg alderdom gjere utbetringar på eigen bustad eller vurdere etter kvart å finne seg ein meir lettstelt bustad med gangavstand til viktige funksjonar. Ørsta kommune er med i nettverket «Planar og tiltak for eit aldrande samfunn» for å få hjelp til å kunne arbeide meir framtidsretta med bustadtilbod.

Eit anna viktig fokus i reforma er å fremje eldre som ein ressurs. Gjennom eit langt liv er det opparbeidd mykje kunnskap og erfaring som kan kome samfunnet til gode. Det å engasjere seg i nærmiljøet er også positivt for den som gjer det, ved å kjenne på den gode kjensla av å meistre, det å vere til nytte og slik kan bidra til større sosialt nettverk og mindre einsemd.

Klarar vi å få fleire eldre til å klare seg sjølv, kan vi halde fram med å gi gode tenester til dei som ikkje klarar seg utan hjelp.

For å lukkast med arbeidet rundt reforma må både kommunen, politikarane, dei eldre sjølv, frivillige organisasjonar og næringsliv arbeide tettare saman.

Kva skal gjerast i Ørsta i 2021?

I løpet av 2021 skal vi finne ut kva framtidige behov vi har i Ørsta. Vi har i løpet av våren gjort ei brei kartlegging av tenestene i Ørsta kommene for å finne ut kva som er utfordringar i tenestene og kva som fungerer bra. Dette vart gjort av ei tverrsektoriell og tverrfagleg kartleggingsgruppe av tilsette som arbeider tett på eldre med kommunale teneste, tilsette i koordinerande stillingar og i viktige funksjonar som er knytt til arbeidet med reforma. I tillegg er eldrerådet og råd for likestilling av funksjonshemma med i dette arbeidet.

No er det på tide å involvere innbyggjarar for å finne ut kva de meiner er viktig. Dette vil hjelpe oss å utvikle tenestene våre og planlegge korleis vi kan jobbe meir førebyggande i åra framover. Ut frå dette arbeidet vil det i løpet av året bli laga ein plan som inneheld funna frå kartlegginga og forslag til løysingar og innsatsområde framover. Leve heile livet-planen skal til politisk handsaming innan året er omme.

Kva er viktig for deg?

Kartleggingsgruppa, i lag med eldrerådet, har utarbeidd ei spørjeundersøking som tar opp tema som vi ønskjer å få innspel på. Her er tema som mellom anna bustad, transport, uteområde, frivilligheit, velferdsteknologi, sosiale aktivitetstilbod, eige aktivitetsnivå og fallrisiko. Fordi undersøkinga inneheld mange tema bør ein sette av litt tid. Det tar vanlegvis 25-30 minutt å svare på undersøkinga.

Undersøkinga vert lagt ut digitalt på Ørsta kommune si nettside og vi ønskjer at alle som kan svare digitalt gjer det. Det vil lette analysearbeidet i etterkant. Dei som ikkje kan svare digitalt kan svare på ei papirutgåve. Papirutgåva vert lagt ut på servicekontoret på rådhuset fram til 15. august. I tillegg vil den vere tilgjengeleg på biblioteket, kjøpesenteret Alti og på nærbutikkane på Sæbø, Vartdal og Barstadvik fram til 7. juli. Ferdig utfylt papirutgåve kan du levere inn på dei same stadane. Heimesjukepleien kan også levere og hente inn spørjeundersøkingar.

Vi ønskjer svar frå:

· alle heimebuande frå 60 år og oppover

· pårørande til heimebuande med omsorgsbehov

· vaksne heimebuande med funksjonsnedsetting

Svarfrist 15. august.

Undersøkinga er anonym. Dei som deltar i undersøkinga og svarar digitalt er med i trekninga om å vinne tre gåvekort. Vi kan ikkje tilby dei som svarar på papirutgåva dette grunna anonymisering.