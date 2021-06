Webkamera skal gi trafikantane oversikt i sommartrafikken

Nyheiter

Mange skal feriere i Noreg i sommar. Eitt av hjelpemidla som kanskje kan hjelpe folk å få betre oversikt over trafikken er det digitale kartet til Statens vegvesen.

− Folk ønskjer å vite om hindringar, slik at ein kjem fram til planlagd tid. Derfor har vi lagt inn nye tenester i vegkartet for at bilistane skal kunne får ei føreseieleg reise i sommar, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i ei pressemelding.

Vegvesenet har denne sommaren nye webkamera på fleire trafikkerte ferjekaier. I tillegg har dei 650 kamera som dekkjer riksvegnettet.

− Vi skal hjelpe deg i sommartrafikken! Vi startar med den nærståande ferietrafikken, men det vil komme fleire tiltak som skal gjere det enklare å ferdast på dei norske vegane framover, seier Dahl Hovland.