Nyheiter

Fjordsaunaen på Sæbø har blitt eit kjent syn både for lokalbefolkninga og turistar dei siste åra. I tillegg til at den stadig er å sjå på sosiale medium. Turistsesongen er akkurat kome i gang, og no er ikkje fjordsaunaen på Sæbø åleine lenger. På Urke kom Urke fjordsauna på plass denne veka. Tommy Riise Olsen, som og er med i Sæbø fjordsauna, står bak Urke fjordsauna.