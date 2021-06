Nyheiter

Torsdag ettermiddag starta Terje Stokke i Stokke Maskin arbeidet med å utbetre badestranda på Vekslet. For nokre veker sidan reagerte Aret Engjaberg på kor mykje stein, skjel og anna det var å finne i sanden på Vekslet. I staden for at det vart bading der gjekk køyreturen til Overåsanden.