Ber om 300.000 kroner

Den nye ridehallen i Ørsta fekk utsett byggestart grunna ny flaumsonevurdering.

– Ørsta Hest AS hadde teikna kontrakt med Fjøssystemer AS med plan om å kome i gang seinhausten 2020 for å unngå vinterarbeid. Tomta var grunna mangelen i flaumsikringsplan ikkje byggjeklar, søknaden kunne ikkje handsamast og vi vart sett i ein vanskeleg situasjon som skulle vise seg å verte berre vanskelegare, skriv Ørsta Hest AS i eit brev til Ørsta kommune.

Grunnarbeidet kom i gang i januar 2021. Frost og tele gav utfordringar, i tillegg til heving av grunn.

– Kostnader som vi ikkje har planlagt for.

Ørsta Hest AS har søkt om 300.000 kroner frå Ørsta kommune til dekking av meirkostnader med prosjektet.