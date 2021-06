Avviser kritikk om innblanding

Nyheiter

I vår uttrykte levekårsutvalet uro over tilstanden til Vartdal kyrkje, og bad mellom anna om ei orientering.

Myklebust reagerte på dette vedtaket, for han viste til at det er fellesrådet for sokneråda som er det politiske organet som har ansvaret for kyrkjene. Fellesrådet har bedt om pengar til vedlikehald av kyrkjene, mellom anna Vartdal kyrkje. Myklebust meinte at kommunen sine politiske organ ikkje hadde følgt opp dette med nok løyvingar.

I eit lesarinnlegg til Møre-Nytt avviser Vinjevoll kritikken. Han meiner levekårsutvalet ikkje har blanda seg inn i eit anna organ sitt vedtaksmynde.

– At det blir framstilt som eit problem at vi som politikarar er interesserte i korleis løyvde pengar vert brukt stiller eg meg undrande til, skriv Vinjevoll.

Han synest det er rart at kyrkjeverja ikkje er meir positiv til at levekårsutvalet bryr seg om korleis det står til med kyrkjene.

Rune Sæbønes