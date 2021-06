Nyheiter

112 av 150 vindauge i Ørsta rådhus må skiftast. Kommunen har fått den klare anbefalinga om at vindauga må skruast att då det er fare for at dei fell ut. Ein byggteknisk rapport viser at fasaden manglar isolasjonsevne. Bitar av fasaden har losna grunna risse og sprekkar. I pyntesøyler er det funne store ròteskade. Administrasjonen har tilrådd tre millionar kroner for å gjennomføre strakstiltak.