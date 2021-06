Skiftar ut tankanlegget

Nyheiter

Ørsta småbåtlag ynskjer å skifte ut tankanlegget i hamna.

– Ut frå opplysningar vi har teke imot om at det tidlegare har skjedd lekkasjar frå anlegget til Ørsta småbåtlag, ynskjer vi å oppgradere snarast mogleg, skriv Tore Thon, leiaren i Ørsta småbåtlag, i søknaden til Ørsta kommune.

Det er ynske om å etablere ein ny tank med overfyllingsvern ved sida av den tanken som står på staden i dag. Den nye tanken skal senkast i terrenget, både for å gje vern mot vind og vern, og av estetiske grunnar.

– På dagens betongplatting vil vi plassere benker som skal vere disponible for gjester i hamna, seier Thon.

Den nye tanken skal ha to kammer, ein for bensin og ein for diesel. Også pumpeanlegget skal skiftast ut.