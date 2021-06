Nyheiter

I 2019 vart det gjennomført oppstartsmøte med Ørsta kommune om planane om masseuttak i Flåvika. Det er Ose AS på vegner av Steinar Masdal og Knut Petter Masdal som har utarbeidd planen. I løpet av dei siste to åra har de bli arbeidd vidare med plandokumenta, og no er dei klare for å bli lagt ut til offentleg ettersyn. At planen vert lagt ut er og tilrådinga frå kommunedirektøren til politikarane i formannskapet.