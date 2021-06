Her vil dei ruste opp

Nyheiter

Trappa ved sida av Trico-bygget i Ørsta og trafostasjonen har sett sine betre dagar. I samband med handsaminga av tilleggsløyve til ferdigstilling av prosjektet i Strandgata vart området løfta opp i formannskapet. Per Ivar Lied (Sp) kom med forslag om at lett rehabilitering av trappa og trafostasjonen burde inn i same prosjektet som Strandgata.