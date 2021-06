Nyheiter

Etter ein trøblete dag er det igjen normal drift på sambandet Festøya- Solavågen.

-Det blir ordinær drift i sambandet fra avg. Festøya kl. 18:40, melder Norled

To av tre ferjeavgangar vart råka av problem tidlegare tysdag.

Årsaka er at det er skade på austre ferjekai, og denne er stengd. Vidare var det tidevassavgrensing for anløp på vestre kai. Det vil seie at det var redusert kapasitet ved fjøre sjø.