Nyheiter

Norled melder på sine nettsider at A-ferja og C-ferja vert tekne ut av drift mellom kl. 13.00 og 19.00.

Årsaka er at det er skade på austre ferjekai, og denne er stengd. Vidare er det tidevassavgrensing for anløp på vestre kai. Kartverket melder at fjøra er på det lågaste kl. 15.00.

Vegtrafikksentralen ber folk vere merksame på at det kan verte kø.