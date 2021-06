Nyheiter

Kvart år skjer det noko i Ørsta som eg synest er både uforståeleg og fascinerande på same tid: Nemlig motbakkeløpet «Saudehornet rett opp». Her kjem folk frå heile landet, også frå utlandet for å vere med i ein konkurranse som i stor grad handlar om å presse kroppen til det maksimale, og halde ut dette kjøret i rundt ein times tid.