Nyheiter

I dag har eg gjort noko kjekt. Eg har vore på kafé med skravlekoppfolk. Kor utruleg artig det er å treffe nye folk. Eg traff eit modig ungt menneske som torer vere seg sjølv. Ja, og so to kjekke damer som eg kjende frå før. Eg vart invitert med, og eg angrar ikkje eit sekund på at eg takka ja til invitasjonen. For ein flott måte å verte kjend med andre menneske på.