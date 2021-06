Eldbjørg (80) tok elevane tilbake til internatskulen

Nyheiter

Stavset skule vart bygt mellom 1914 og 1915 og fungerte som internatskule for elevane på Stavset, Store-Standal, Ytre-Standal, Strandabøen og Molaupen heilt fram til skuleåret 1948-1949. Årsaka til at ein trengte internatskule var dei lunefulle vegane vinterstid. Det vart bestemt at det skulle vere internatskule på grunn av stor rasfare og store ulemper med å kome seg til skulen frå dei ulike bygdene. Molaup og Strandabø var veglause bygder som måtte over fjorden med båt og opp bratte skråingar for å kome seg til skulen. Internatskule vart då løysinga for borna i dei ulike bygdelaga. Dei gjekk på skule annan kvar veke; dei eldste den eine veka og dei yngste den andre.