Denne gjengen vil påverke for betra kommunikasjonar

Onsdag hadde nettverket møte i Ørsta, og på dagsorden stod saker som oppfølging av NTP-vedtaka om Strynefjellet og Stad Skipstunnel, og betring av flyrutene til og frå Ørsta-Volda lufthamn.

– Vi representerer næringslivet, både det offentlege og det private, og skal vere pådrivarar for å betre samferdselsårene og kommunikasjonen på Søre Sunnmøre fyrst og fremst, men også sjå Sunnmøre samla, seier Jan Thormodsæter.

Med i nettverket er næringskontora på Søre Sunnmøre, Maritimt forum, Gode vegar As, Næringskontoret for Ålesundsregionen, Mafoss og Næringsforum Søre Sunnmøre.

Medlemmene i nettverket ser at det kan vere samferdselssaker der ymse område i regionen kan drage i forskjellige retningar. Likevel, det er meir som samlar enn som splittar.

– Nokre vil kanskje seie at det er ein umogleg jobb å opptre felles. Men utgangspunktet må vere at vi skal selje inn at Sunnmøre og Søre Sunnmøre spesielt er ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion. Mykje er oppnådd med Kvivsvegen og Eiksundsambandet, men det stoppar ikkje der, seier Thormodsæter.

Denne veka vart Nasjonal Transportplan vedteken. I planen er det sett av milliardar til fleire samferdselsprosjekt. Medlemmene i nettverket åtvarar mot å tru at arbeidet er gjort med ein slik plan.

– For det er nettopp det dette er. Det er ein plan. Skal prosjekta verte realiserte, må dei kome inn i statsbudsjetta, seier Svein Sunde, som representerer Gode vegar As.

Han har siste åra spesielt vore oppteken av Strynefjellsvegen, og som etter mykje arbeid lokalt og regionalt kom inn i NTP.

Sekretær for flyrutegruppa, Odd Magne Vinjevoll, er glad for samarbeidet i nettverket.

– Det har vore til stor hjelp, til dømes i arbeidet for betra flyruter til og frå Hovden. Det er ei sak eg har arbeidd med sidan 2012, og det er verdfullt å ha fleire å spele på lag med, seier Vinjevoll.

Framover skal nettverket følgje opp små og store samferdselssaker, og ei av dei viktige sakene vert følgjene av Stad Skipstunnel. Det handlar til dømes om kven som skal ha seks millionar kbm masse frå tunnelen, og om og korleis ei hurtigbåtrute mellom Ålesund og Florø (Bergen) skal leggjast opp.