– Mindre slått, fleire bier

Nyheiter

– Tap av insekt som humler, bier og andre artar er ei krise som vi må ta på alvor. Alle arter har verdi i seg sjølv, men det er også eit faktum at 75 prosent av avlingane våre vert bestøva av insekt, og at 30 prosent av maten vår er direkte eller indirekte avhengig av bestøving frå bier, heiter det i ein interpellasjon frå Magnar Hjertenæs og Marit Aklestad i Ørsta SV.

Dei viser at at viktige artar av bier og humler er utryddingstruga i Noreg.

– Årsakene er blant anna at vi øydelegg leveområda og mattilgang med inngrep og/ eller bruk av sprøytemidlar. Kantslåtten i juni og august er slike inngrep som øydelegg for insekta våre, og har store negative konsekvensar for livsvilkåra for humler, bier og andre insekt, seier Aklestad og HJertnæs.

Dei viser til at Statens vegvsen dei seinare åra har opparbeida seg mykje kompetanse på dette feltet, og gjennomfører kantslåtten i store delar av landet med utgangspunkt i prinsipp som skal fremme artsmangfald og utvikle vegkantar og vegskråningar på ein økologisk sett best mogleg måte.

– Kantslått gjort på riktig tidspunkt fremmar naturlig blomstermangfald, og gir gode leveområde for insekt som vi treng for pollinering av blomar og vekstar. Det er også viktig at fylkeskommunar og kommunar, har like gode faglege mål og ambisjonar for naturmangfaldet som det Statens vegvesen legg opp til, seier Aklestad og Hjertnæs.

Dei foreslår:

- Berre slå kantane ein gong seint på hausten (etter 1. september).

- Slå på varme dagar når insekt har lettare for å fly unna.

- Fjerne uønskte artar som lupinar eller kjempespringfrø i separate inngrep (før spreiing av frø).

- Variere slåttebredda mellom åra.

- Fjerne biomasse ved all kantslått.

- Stanse bruken av ueigna reiskapar som etterlet seg ‘sår’ i vegetasjonen.

– Ein medviten plan for når og kvar vegkantar skal slåast vil både verne om viktige levevilkår for insekta og kunne redusere kommunen sine kostnadar. Sameleis bør ein ha ein medviten plan for slått av parkar og andre kommunale grøntområde. Nokre blomsterenger bør få stå igjen gjennom delar av sommaren, og ein kan rullere slåtten i utkanten av grøntareal, seier Aklestad og Hjertenæs.