- Velkomen til Tussaparken i dag for gratis pølser og brus

Nyheiter

Ørsta kommune inviterer i dag, fredag, til gratis pølser og brus i Tussaparken. Det skjer frå klokka 13.

- Alle er velkomne! Vi feirar at den flotte parken er klar til bruk. I tillegg til brus og pølser blir det ei markering ved ordføraren, melder kommunen.

- Brannvesenet sin maskot Bjørnis og den raude Jeepen vil vere der, noko vi håper er særleg kjekt for born frå barnehagane som vi ønskjer spesielt velkomne. Parken har eit variert innhald med leike og trimapparat der vi kan nemne m.a. kuler med vipp og rotasjon, ballansestativ, geoball og trampoliner.

Parken har også ein paviljong med grill og sitteplassar, og ein stor parksofa plassert ved vasspeilet og fontena.

- Inne i parkområdet har vi også eit flott vassleikeområde med handpumpe, renner og små demningar for variert leik med vatn. Parken viser også ulike former for fornybar energi med tema som vind, sol og vasskraft. Ein liten vindturbin kjem på plass i parken til hausten.

Tilseth AS har stått for bygginga og oppgradering av parken.

Norconsult AS har stått for prosjektering, oppfølging og byggeleiar.

Parken er finansiert av Ørsta Kommune, med tilskot frå kulturdepartementet og gjennom sponsormidlar frå Tussa.

Medspelarane for bidrag til finansieringa er Tussa, Kulturdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Klokka 15 i ettermiddag tek ordførar Stein Aam ordet.