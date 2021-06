Ikkje lenger låste dører på sjukeheimane, men besøka må framleis avtalast

Nyheiter

Ørsta kommune har publisert nye retningslinjer for besøk ved Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Dørene til sjukeheimane vert ikkje lenger låste på dagtid.

Kommunen minner om at bebuarar på sjukeheimar er venta å ha dårlegare vaksinerespons, det vil seie at dei meir enn andre kan verte smitta sjølv om dei er vaksinerte. Kommunen rår derfor til at dei ikkje har tett kontakt med mange.

Dette må du hugse når du skal på besøk på sjukeheimen:

Besøk vert avtala i forkant. Det er ynskje at avtalane så langt som råd vert avtalt i kontortid måndag-fredag.

Ring avdeling og informer om kven som kjem og kva tid. Obligatorisk handvask eller spriting når de kjem!

Alle besøkande skal vera friske og utan luftvegssymptom.

Av hensyn til smittsporing ynskjer vi at alle besøkande vert registrert, informasjon vert makulert etter 10 dagar.

Kjem du frå kommune med høg lokal smitterisiko, bør du følgje smittevernråd i den kommunen du kjem i frå.

Besøkande skal halda 1 m avstand til andre bebuarar og personal, besøk skal foregå på pasientrom eller ute. Eigne retningslinjer for Korttidsavdelinga.

Bebuarar som er fullvaksinert kan ha nærkontakt, også ansikt-til-ansikt med besøkande, både vaksinerte og uvaksinerte.

Uvaksinerte bebuarar kan også ha nærkontakt, men ein bør vera meir forsiktig, sjå smittevernråd.

Besøk utanfor insititusjon er ok, nasjonale og lokale smittevernråd må følgjast, sjå smittevernråd.