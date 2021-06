Nyheiter

Tihomir Baltic er henta inn som hovudtrenar i Ørsta hanball. Frå handballbana har han ein imponerande CV. Kroatisk serie- og cupmeister med RK Zagreb, har spelt i to Champions League finalar for Zagreb mot Barcelona og spelt finale i EHF-cupen med tyske Magdeburg. I tillegg har han representert heimlandet sitt i 48 landskampar. Dei siste sju åra har han og familien vore busett i Noreg. Baltic har vore spelarutviklar i ØIF Arendal, hovudtrenar i Kristiansand håndball og sist hovudtrenar i Storhamar Håndball. No er han på plass i Ørsta for å starte på eit nytt prosjekt.