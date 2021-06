Fryktar forseinking av ny tunnell på Strynefjellet

Nyheiter

Nyss: Etter mykje om og men har det blitt klart at utbetring av riksveg 15 over Strynefjellet, med arm til Geiranger, no blir ein del av Nasjonal transportplan (NTP). Dette er noko fleire, særleg næringslivet på Indre og Søre Sunnmøre og Nordfjord, har venta på lenge, og reaksjonar frå glade næringsdrivande og politikarar har ikkje latt vente på seg.