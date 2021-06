Nyheiter

For godt over eit år sidan skreiv eg ei døsig spalte om kor rart det var med eit stengt samfunn. Det er framleis slik eg hugsar det: rart, uvant, litt slapt. Pandemien var ny, og mange av oss trudde at alt ville vere nokolunde normalt igjen i løpet av få månadar.