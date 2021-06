Har ikkje råd til symjebasseng første åra

«Vi har fått til mykje, men no er det på tide å bremse»

- Vi kan vere stolte over alt vi har fått til, men no må vi bremse opp i investeringane, sa ordførar Stein Aam då kommunestyret handsama investeringsplan for perioden 2022 – 2031.