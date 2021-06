Naustfeiden i ny kommunestyre-handsaming

Strand-ydyllen får stå likevel

- Kven er det det plagar at naustet vert meir brukande for dei som skal bruke det? Ja, dette var spørsmålet Hans Olav Myklebust stilte då Ørsta kommunestyre tok stilling til om ein strandidyll på Sæbø måtte rivast eller ikkje. Og dei kom fram til at idyllen skal få leve vidare.