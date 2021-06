Rapport frå ekspedisjon Lekneset -Trandal

Nyheiter

Over Urke og andre grender i Hjørundfjorden sveva Den heilage ande. På Trandal hadde dei dans. Rett nok kunne det også verte arrangert dans på gamleskulen på Urke, men ein laurdagsettermiddag då ungdommane kom for å gjere klart til kveldens dans var golvborda vekke. Misjonsfolket hadde sett seg arge på desse dansekveldane og dermed hadde dei fjerna golvet.

På Trandal slapp dei å møte på eit danselokale utan golv. Det som vart rekna som lauslivnad på Urke, var populære tiltak på Trandal. Og det visste ungdommen på Urke og nytte seg av. Den dag i dag er det eit svært godt tilhøve mellom urkefolket og trandalingane. No var det rett nok båt/færing som vart nytta av dei unge frå Urke for å kome seg til Trandal. Det å gå etter geiteråsa frå Lekneset og ut til Trandal vart for tidkrevjande. Likevel, råsa får fram gode minne, men inntil i fjor var ho mykje attgrodd og vanskeleg å finne.

”Dermed er det duka for nok eit spektakulært turalternativ.” Dette kunne vi lese i Møre-Nytt den 19. oktober i fjor.

Denne strandturen blir like spektakulær som ei tindevandring – No får vi berre håpe at fonna frå Maradalen ikkje går heilt ned til fjorden i vinter. Då må vi nok byggje ny bru neste år!

Då hadde Saksa turstiforening med Jens Arve Forbord i spissen, fått rydda- og merka fjordråsa frå Lekneset til Trandal i løpet av sommarhalvåret, og i strupleregnet hadde dei nettopp fått sett opp ny bru over juvet og elva ved Maravika.

Gamlekarane planlegg tur

Nyleg kunne dette lesast på Facebook: ”Gamlekarane på Bellingen planlegg fellestur til Trandal”. Dette var vel å ta litt i både på den eine og andre måten, men ja - nokre av oss snakka om ein tur etter den nyrydda råsa til Trandal. Var den gamle geiteråsa godt nok rydda? Og burde vi ikkje ta på oss oppgåva med sertifisering av brua? Og kva med floraen og faunaen i området – var der sjeldne planter og ikkje minst vekstar som kunne nyttast til mat? Og var der så mykje flått i området at sjølv hjorten hadde evakuert derifrå? Spørsmåla vart mange, og til slutt var vi i ferd med å planlegge Ekspedisjon Lekneset - Trandal. Sist måndag var det 10 menn, dessverre ingen kvinner, som starta ekspedisjonen frå Lekneset.

Erling Berg var den sjølvsagde ekspedisjonssjefen: ”Eg har gått der hundrevis av gonger – truleg over tusen. Ein gong gjekk eg også med to storevêrar frå Maradalen til Urke lenge etter at det var mørkt.” Det er klart – vi andre let oss imponere. Men kanskje vart vi ikkje så imponert då Erling ved ein glipp nemnde at han for det meste har gått der med båt… Likevel - det skulle vise seg at Erling var ein glimrande sjef og råsfinnar.

Kvit skogfrue

Det er finast å gå denne turen no i desse tider. Sist måndag var der knapt ei fluge å sjå. Og det er klokt å ta turen når det er tørt i lendet. For vår del var det skodde då vi starta, men det var berre ein fordel. Og for ei blomsterprakt. Vi gjekk mellom blå skogfiol, liljekonvall, markjordbær og vakre orkidear som vårmarihand store delar av vegen. Men ikkje berre det. For ekspedisjonen var det ei sann glede å finne Sanikel (Sanicula europaea) No vart ingen av deltakarane skada undervegs, men hadde vi det hadde Sanikelen vore god å ha: ”Med sin rensende, astringerende og betennelsehemmende egenskaper har sanikel evne til å stanse blødninger og fremme sårheling”. Dette er heilt sant. Det står på internettet.

Truleg i 2007 gav dåverande klima og miljøminister Erik Solheim, Ørsta kommune v/ordføraren eit ansvar for å ta vare på den raudelista og truga planten Kvit skogfrue – ”… utvilsomt av de mest elegante blomsterplantene i Norge” i fylgje Wikipedia. Det var forresten Torbjørn Urke som fann denne planta for første gang i Ørsta kommune – nettopp på Urke. Sjølvsagt var det eit høgdepunkt på turen då Ekspedisjon Lekneset – Trandal oppdaga ein lokalitet nr. to (og kanskje nr. tre) av denne vakre orkideen.

Nye turistruter og god mat

Ekspedisjonsdeltakar og hotelldirektør Sigmund Vika v/Sagafjord Hotel er sjølvsagt alltid på jakt etter nye turistruter i nærområdet – noko som denne aktuelle turen absolutt er. Men han er også på jakt etter planter/urter som han kan nytte til kresne restaurantgjestar. Og ja, han fann. ”Prøv ramslauk i aiolien i staden for kvitlauk”, var eitt av råda til direktøren. Og her kjem han med eitt råd til: ”Om du vil lage noko svært godt, men enkelt så har du smør og ramslauk i blendaren og startar opp… Ramslauksmør er kvalitet”.

Dersom de framover skulle oppdaga ein litt kraftig danske med kvit kokkehatt ein eller annan stad langs Hjørundfjorden, så er det kjøkkensjefen på Sagafjord Hotell som er ute og samlar ramslauk til hotellet.

Det djupe gjelet over Tregrøvene var no passert og vi stod ved brua like nedanfor den buldrande fossen i Maradalselva. Ville brua halde? Eller var det berre for ekspedisjonen allereie no å ta ein ”Salme ved reisens slutt”? Det måtte bli ei god matpause før den store testen.

I ein så stor ekspedisjon er det ikkje plass for overtru. Likevel kan det vere klokt å vere på den sikre sida. Etter ei grundig synfaring vart det ei lita skål før brupasseringa. Erling fann det også tryggast å helle ein liten skvett i det buldrande stryket rett under brua. Ein veit aldri kva som er der nede. Brua fungerte som ho skulle. Brubyggjarane hadde også spikra på trinn som gjev godt feste for skoen.

Strekninga Maradalen – Rynningen er den enklaste delen av turen. Elva som kjem ned frå Elsanddalen kan kryssast utan store problem. Rett nok fann vi hjortekadaver både ved Maridalselva og elva frå Elsanddalen, men dei har ikkje krepert pga. elvekryssing.

Ekspedisjonssjefen fekk mykje ros for leiinga si sjølv om han til tider heldt eit godt tempo. Men han kompenserte med fleire pausar som vart krydra med anekdotar og fantastiske historier. Nei, historiene kjem nok ikkje på trykk i den årlege boka ”Frå Hjørundfjord” . Det er kanskje også best slik. Det fine tempoet er nemnt. Likevel hadde nok Klokk eit poeng då han meinte at tempoet auka monaleg då ekspedisjonsleiinga såg ordet ”pub” på skiltet Trandalportalen ikkje lenge før Rynningen.

Oppsummering og konklusjon

Kartet syner at det er seks km mellom Lekneset og Trandal. Dei to herrane Steinar Hjorthaug, no flåttkjennar og vegbas i Ørsta kommune og Borgar Berg, hageblomeekspert, var begge oppsette med moderne dingsar. Dingsane synte at den faktiske distansen ekspedisjonen gjekk var over 13 km. Tidsbruk: Fem og ein halv time. Ved framkomst til Christian Gard måtte sjølvsagt ekspedisjonsmedlemane teljast på nytt. Ved starten var vi 10. No synte det seg at det var berre ni att. Men som Erling Berg ymta frampå om: ”Berre 10 prosent svinn må aksepterast”.

Tilbake til flåtten. Måndag kveld tikka det inn ein SMS frå flåttkjennar Hjorthaug: ”Til no har eg funne 32 flåttar på meg sjølv”. Dette kan tyde på at han har teke eit 5-minutt i eit flåttebol. Og ja - det er løvetann på Trandal. Dessverre er det ikkje korrekt, slik ein tidlegare ferjeskipper hevda, at det er så mykje nordavind på Trandal at eventuelle løvetannfrø ikkje får sådd seg, men berre fyk på sjøen.

Og så må planleggar og råsekspert Gunnar ”Råsa” Stokke siterast: ”Jens Arve Forbord og Saksa turstiforening har igjen gjort ein fantastisk jobb med ei rås.” Ta gjerne denne turen sjølv om han er lenger enn du trur, men ikkje tenk på å ta returen til fots. Christian Gard er glimrande på service, har velfungerande tappekraner og har god båtskyss heim. No syner det seg at ein ny ekspedisjon er under planlegging, men igjen må eg få lov til å sitere den tidlegare landbrukssjefen i Ørsta kommune: ”Då satsar vi på mindre gåing og eit lengre opphald her på Christian Gard”.