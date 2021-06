No skal desse bygningane rivast

Nyheiter

Det er også gjeve løyve til å rive bustadhuset «Aarskoghuset» like ved. Her skal delar av kjellaren stå att.

Dette kulturminnet er det berre å rive Møre og Romsdal fylkeskommune gir Ørsta kommune klarsignal til å rive Hammarbuda på Nordre Vartdal. Samstundes får kommunen kritikk.

I denne bygningen var det tidlegare butikk på Nordre Vartdal.

Hammarbuda er eigentleg registrert som verneverdig, men manglande vedlikehald gjennom mange år, har medført at bygningen har stått til forfall. Møre og Romsdal fylkeskommune, som står bak SEFRAK-registreringane, har i ei fråsegn tidlegare erkjent at bygningen er i ein slik stand at dei ikkje vil gå i mot eit rivingsløyve.