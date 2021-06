Høgskulen sette rekord

Høgskulen i Volda registrerer rekordstor søking til masterutdanninga i helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering, melder høgskulen.

– Då søknadsfristen var ute hadde vi godt over 80 kvalifiserte søkarar, seier rådgjevar Gunnvor Bakke.

Masterutdanninga i helse- og sosialfag er retta inn mot sosionomar, barnevernspedagogar og andre innanfor helse- og sosialsektoren.

- Studiet skal gje kunnskap om korleis ein som sosial- og helsearbeidar kan bidra til at brukarar kan meistre utfordringar i ulike tilstandar og livsfasar, skriv høgskulen.

– Vi har no totalt 86 søkjarar som alt er kvalifiserte eller ligg an til å bli det til dei 40 plassane ved masterutdanninga i helse og sosialfag. Det er dobbelt så mange søkjarar som vi har plassar, seier Bakke

Karriere

– Masterutdanninga har dei siste åra hatt god søknad. Vi trur at noko av populariteten kan forklarast med at mastergraden opnar opp for nye spennande karrierevegar. Vi har søkjarar frå eit breitt spekter av yrke og blant studentane våre finn vi i tillegg til studentar med barnevern og sosionombakgrunn, til dømes sjukepleiarar, jordmødre, fysioterapeutar og folk frå undervisningssektoren, seier rådgjevar Bakke.