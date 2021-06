Her skal det urbaniserast

Nyheiter

Volda kommune melder at dei startar opp planarbeid for indre sentrum. Ein skal vurdere mulegheitene for nybygging og fortetting, og utvikle eit «regionalt handels-, bu- og næringssentrum med urbane kvalitetar».

- Gjeldande planar er til dels gamle og utdaterte, og det er viktig å legge til rette for nybygging, transformasjon og fortetting, skriv kommunen, og varslar at planarbeidet skal starte i løpet av 2021.

Blant det som skal vurderast er byggjehøgde i det indre sentrumsområdet. I planarbeidet skal ein sjølvsagt også vurdere kva område som er sårbare og bør takast vare på.

Hovudspørsmål

 Korleis få til nybygging, fortetting og transformasjon på ein god måte i indre sentrumssone ?

 Kor tett og høgt bør det byggjast ?

 Og kvar kan ein fortette ?

Tanken er å leige inn fleire utvalde arkitektar, som jobbar parallelt med å kome med forslag. Ei slik løysing vert kalla eit parallelloppdrag. Dette skal ikkje vere ein konkurranse, det vert ikkje kåra ein vinnar, og kommunen kan fritt nytte materialet frå arkitektane vidare.

Finansiering

Kommunen vil søkje om tettstadsutviklingsmidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Ordninga heiter «Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal». Ein kan søkje om tilskot til utviklingsprosessar, arkitektkonkurransar, stadanalyser, og fysiske investeringar.