Turisthytta Skålabu på fjellet Skåla kan no opne dørene igjen, etter å ha utrydda veggedyra.

Turisthytta Skålabu har vore stengd sidan slutten av oktober i fjor etter at dei fekk meldingar frå gjestar som hadde blitt bitne av veggedyr. No har dei klart å rydde ut dyra, og hytta opnar for besøkande igjen frå 15. juni.