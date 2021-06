Koronasertifikatet klart neste fredag 

Nyheiter

På pressekonferansen til regjeringa onsdag sa Høie at koronasertifikatet til innanlands bruk skal vere klart 11. juni.

Det vil vere to ulike visningar for koronasertifikatet: Ei enkel visning for innanlands bruk og ei for grensepassering i EU- og EØS-området.

Regjeringa opplyser at det er omsynet til personvern som er årsaka til at koronasertifikatet blir delt i to.

Ved innanlands bruk vil det sjeldan vere nødvendig å vise annan informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig. Koronasertifikatet ligg på helsenoreg.no og kan lastast ned på mobil eller skrivast ut.

Europeisk løysing i juli

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikkje skal brukast til å setje avgrensingar. Det skal brukast til å gi lettar. Til dømes at ein kan delta på større arrangement enn kva som er tillate utan bruk av koronasertifikat, påpeikar Høie.

Den felles europeiske løysinga vil sannsynlegvis vere klar i starten av juli. Personar med eit norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løysing ved innreise på grensa allereie frå torsdag 3. juni.

– EU krev meir informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skilje status for vaksine, test og gjennomgått sjukdom frå kvarandre. Det vil vere nødvendig å vise til dømes vaksinenamn, talet på vaksinasjonsdosar og vaksinasjonsdato. Derfor lagar vi ein utvida del av koronasertifikatet til denne bruken, seier Høie.

Rår mot reiser som ikkje er strengt nødvendige

Regjeringa rår framleis mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjeld til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innan då. Dei som vel å reise, må sjølv setje seg inn i reglane for karantene og smittevern i det landet dei skal til.

Det vil variere frå land til land.