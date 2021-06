No startar sommarles

Nyheiter

Den digitale lesekampanjen Sommarles.no er i gang, melder biblioteksjef Hanne Steinsvik.

Frå 1. juni kan alle 1. - 7. klassingar i Ørsta vere med på Noregs kulaste lesekampanje, saman med barn frå heile Noreg.

Sommarles.no har vore ein stor suksess gjennom fleire år. I fjor deltok over 120 000 barn. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mykje dei berre orkar i løpet av ein lang sommarferie, og med det auke lesekompetansen, i ein periode der han vanlegvis blir svekt.

Biblioteksjef Hanne Steinsvik ser fram til kampanjen også i år.

– Det er så kjekt å sjå barna oppdage verda i bøkene, og for mange er Sommarles eit godt verkty for å knekke lesekoda, medan dei litt eldre barna får opp lesekompetansen, seier Steinsvik.

Sjølv om Sommarles er ein digital lesekampanje er biblioteket ein viktig arena for å finne bøkene.

– Her på biblioteket er det ei rikhaldig avdeling for barnelitteratur, vi oppmodar alle foreldre om å ta med barna eller sende dei innom for å finne bøker, seier Steinsvik.