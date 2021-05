Ny kontrakt til Brunvoll

Nyheiter

Brunvoll har gått inn ein kontrakt med det franske verftet OCEA SA, for levering av hybrid framdriftssystem til to CTV (Crew Transfer Vessel) bestilt av Louis Dreyfus Armateurs i samarbeid med Tidal Transit.

Fartøya er av MAURIC design, bygt av OCEA SA, og skal operere på Saint-Nazaire havvind-park, den aller første i Frankrike. Første leveransen fra Brunvoll vert i fjerde kvartal i år.

Brunvoll-leveransen er en kompakt systemleveranse med batteripakke og elektriske motorar for framdrift med hotellast, med fokus på brukervennlegheit og energidpsring. Brunvoll si systemleveranse er samansett av styringssystem, EMS, DC-tavler, frekvensomformarar, elektriske motorar og batteripakke. I kontrakten går det også inn ein leveranse av Triton CPP framdriftsstyring for eit tredje fartøy som er eit hybrid-førebudd diesel-mekanisk mannskapsfartøy.

- Brunvoll er stolte over å vinne denne kontrakten med hybrid framdriftssystem og systemintegrasjon for det første crew transfer vessel for den franske havvind-parken”, seier Bjørn Svendsen, VP Sales & Marketing i Brunvoll.