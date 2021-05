Målpris til Runar Gudnason

Nyheiter

I ei pressemelding skriv Sunnmøre mållag:

«Prisvinnaren har på mange vis slått hol på myten om at nynorsk ikkje kan brukast utanom bygda og det lokale – tvert om ser vi at nynorsk, og dialekt, trivst i dei mest urbane og internasjonale sjangrar. Prisvinnaren sjølv har også ein fleirkulturell og internasjonal bakgrunn, han er halvt islandsk og har budd store delar av livet i det urbane København.

Runar er nok nasjonalt mest kjend som frontfigur i rap-gruppa Side Brok, der han både skriv og framfører tekstane. Dei siste åra har han vore omsetjar og attdiktar for fleire musikalar, til dømes storsatsinga Charlie og sjokoladefabrikken på Det norske teateret i Oslo. Han har også fast spalte i avisa Møre-Nytt – der han med eit lokalt utsyn frå Digernes med vidsyn og tvisyn ser seg vidt omkring og nyttar det nynorske språket på framifrå, kreativt, men korrekt vis. I fleire år reiste han, i regi av Nynorsk kultursentrum, rundt på mange skular i fleire fylke med formidlingstilbodet Snakk om språk. Runar Gudnason nytta mellom anna musikklyrikken, og sjølvsagt rapptekstane, til å vise samanhengen mellom dialekt og nynorsk.

17. mai 2020 vart annleis enn dei fleste tidlegare feiringar, men for mange vart dagen redda gjennom ei framføring på video av Nordmannen. Runar stod for den språklege vrien og rappa saman med born, unge og vaksne frå Volda og Ørsta, og medverka slik til å sameine tradisjon og nyskaping. Denne hendinga, i tillegg til alt tidlegare nemnt, gjer det til ei stor glede for prisnemnda, Ingrid Opedal, Volda, Hilde Osdal, Volda, og Arild Torvund Olsen, Ulstein, å gje Runar Gudnason målprisen frå Sunnmøre Mållag i år.»