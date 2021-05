- Kva i all verda skjer med denne kyrkja?

Nyheiter

Det sa leiar Odd Magne Vinjevoll på førre møte i levekårsutvalet i Ørsta kommune. Han fekk med seg sine medpolitikarar til å be om å få ein dato for når vølinga skal ta til – og å få tilsendt ein plan for skjøtsel av kyrkjegarden.

På møtet kom det ei innvending om at ein burde be om plan om skjøtsel for alle kyrkjegardane, men det ville ikkje Vinjevoll gå med på.

- Det er veldig fint på dei andre to kyrkjegardane, i Ørsta og på Sæbø. Fantastisk fint! Kyrkjegarden på Nordre Vartdal har derimot over lang tid vore vanskjøtta. Det er rett og slett trasig det som skjer, sa Vinjevoll.

Som bad om rask tilbakemelding frå administrasjonen i Ørsta kommune. Levekårsutvalet skal ikkje ha sitt neste møte før i august, og Vinjevoll har ikkje tenkt å vente heilt til då med å få svar.

Seinast denne veka var det ein oppheita diskusjon på facebook, der harme vartdalsstrandingar og andre karakteriserte det som uverdig, ei skam og trist det som skjer med både kyrkja og kyrkjegarden på Nordre Vartdal.