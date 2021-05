Nyheiter

Medan maisola stråla og varma alt ho kunne utandørs, slo Ballettskulen til med vårshowet sitt, med ein tittel som konkurrerte med sola: Mot lysare tider. Og leiar for ballettskulen, Synnøve Rekkedal Hill streka under nettopp det tittelen står for. Og programmet var meint å vere noko som kunne gi oss alle framtidsvon og håp i ei tid som har vore tung og traurig for så mange.