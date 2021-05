Trur skipstunnelen kan opne for utvikling i Ørsta

Nyheiter

– Stad skipstunnel vil bety større skipsfart, og truleg meir godstransport over tid. Med den utvida kaia ved Ørstaterminalen har dette utviklingspotensial som kommunen og andre aktørar bør følgje nært, skriv administrasjonen i sakspapira til formannskapsmøtet komande veke.

Framtidsvurderingar for Ørsta med tanke på bygginga av Stad skipstunnel står på sakskartet. Fleire har allereie snakka varmt å få til stopp for hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund i kommunen.

– Tek ein utgangspunkt i ein eller to stoppestadar på Søre Sunnmøre, vil truleg Eiksund vere ei god lokalisering, med akseptabel reiseavstand for dei fleste både frå Ørsta, Volda og for så vidt Sande, Herøy og Ulstein. Dersom hurtigbåtruta mellom Hareid og Ålesund framleis vil gå dersom ein slik langdistansebåt blir etablert, er det meir logisk å tenke stoppestad nærare Ørsta/Volda. Aktuelle stadar kan vere Berkneset, Sørheim/Selbervika, Rjåneset eller Vartdal.

Andre moment som er skissert opp og omtala er pendlarrute og godshamn.

– Ålesund vil nok alltid vere den dominerande godshamna i regionen, men med det sterke næringslivet i Ørsta og på Søre Sunnmøre, kan det vere grunnlag for faste godsruter og godskaier også i Ørsta og området, om ein samarbeider og organiserer eit godt tilbod.

Stad skipstunnel er planlagt ferdigstilt i 2025/2026.

– Stad skipstunnel opnar for interessante utviklingsmoglegheiter på Søre Sunnmøre og i Ørsta/Volda. Det er vanskeleg å vite no om eit hurtigbåtsamband Bergen-Ålesund/Trondheim vil bli etablert, og eventuelt føresetnader for dette. Det er også vanskeleg å sjå føre seg korleis dette skaper konkrete ringverknader for Ørsta. Kommunedirektøren vil følgje dette temaet vidare, spesielt med tanke på mogleg hurtigbåtrute og etablering av faste godsruter.