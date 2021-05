FHI: Alle over 18 år truleg ferdigvaksinerte 19. september

Nyheiter

Oppdateringa kom fredag, og prognosen er éi veke seinare enn førre oppdatering som kom 30. april.

Folkehelseinstituttet (FHI) reknar med at alle over 18 år har fått første vaksinedose i løpet av veke 30, altså mellom 26. juli og 1. august.

Dette er eit nøkternt scenario med omsyn til kor mange vaksinar og dosar som blir tilgjengelege.

FHI presenterer òg eit scenario som er meir optimistisk i anslaget for leveransar og godkjenning av vaksinar. Då reknar dei med at alle over 18 år er ferdigvaksinert innan 12. september, og at første dose er sett innan 25. juli.

Det blir presisert at kalenderen er førebels og blir jamleg endra.