Eiksund disputerte ved UiB

Hjalmar Eiksund disputerte 27. mai 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Samanheng og samanfall». Det skriv Høgskulen i Volda på sine heimesider. Eiksund er tilsett ved Institutt for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda.

- Doktoravhandlinga tar for seg utviklinga av skriveferdigheiter for norskspråklege elevar i grunnskulen, og undersøkjer om desse varierer med opplæringsmålet til elevane.

Avhandlinga er bygd opp rundt fire forskingsartiklar. I avhandlinga blir funna frå dei fire delstudiane mellom anna drøfta i lys av teoriar om tospråklegheit.

- Her blir erfaringane til nynorskelevar og bokmålselevar samanlikna med utfordringane minoritetsspråklege og majoritetsspråklege elevar møter i fleirspråklege samfunn. Dei ulike føresetnadene blir drøfta i lys av den pedagogiske praksisen transspråking, der aktiv bruk av begge skriftspråka blir trekt fram som grunnlag for ein ny parallellspråksdidaktikk.