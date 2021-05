Nynorskpris til Riise

Nyheiter

Journalistane Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2 får Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2021. Det vert opplyst i ei pressemelding.

– Eg blir nesten litt på gråten, eg og. Eg er glad for at TV 2 får denne prisen no, det er jo vi som har det munnlege talemålet og flest nyhendeanker som brukar nynorsk. Eg kjenner at eg blir fantastisk stolt. Det er ei ære, sa Arill Riise.

– Eg kjenner at eg har høg puls. Tusen, tusen takk for ein så høgthengande pris. Det er enormt stort, for eg jobbar jo hardt med språk, og nynorsk er så sterkt knytt til identiteten min. Eg kjenner at eg nesten er på gråten, sa Siri Kleiven Strøm.

Juryen beståande av Solveig Barstad (leiar), Inger Johanne Sæterbakk og Øystein A. Vangsnes meiner at TV2 har arbeidd godt med nynorsk på eitt område i lang tid.

– Kanalen har sytt føre å ha fleire dyktige nyhendeanker som nyttar normert nynorsk i sendingane. Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2021 går til to av desse som begge på ein føredømeleg måte løfter fram og synleggjer nynorsk for eit breitt publikum, meiner juryen bak prisen.

Dei deler prisen på til saman 75.000 kroner, og dei får og eit kunstverk kvar.

– Føremålet med prisen er å fremje bruk av nynorsk i media, og årleg ære ein eller fleire dyktige journalistar som brukar ein levande og god nynorsk, og er eit føredøme for andre, heiter det i ei pressemelding

Tidlegare har prisen vore utdelt under Dei Nynorske festspela i Aasentunet i Ørsta. Grunna koronapandemien vart prisen i fjor delt ut til Eivind Molde under eit lukka arrangement hjå NRK på Marienlyst i Oslo. I år vart prisen delt ut på arbeidsplassen til Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2 i Bergen.