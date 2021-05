– Ei gladsak for kommunen

Nyheiter

Ei positiv gladsak for kommunen og innbyggjarar som kan nyte god musikk i tida framover, sa leiar Tove Halse Digernes i samfunnsutvalet.

– Og for busetnad og næringsverksemd på bygdene, la Anne Sølvi Vatne (H) til då samfunnsutvalet samrøystes gjekk inn for planane om bygging av eit kombinert næringsbygg og produksjonslokale på Øy i Follestaddalen. I tillegg til eit bustadhus nummer to på eigedomen.

Det er Rotlaus AS som skal nytte næringsbygget. I tillegg til at dei skal nytte ein del av eksisterande driftsbygning til lager og kontor.

– Føremålet med søknaden er å leggje til rette for eit ungt par å etablere seg i bygda og i kommunen samstundes som ein sikrar drift og vedlikehald av jordbruksarealet på garden, heiter det i søknaden.

Samfunnsutvalet stilte seg positiv til planane og gjekk samrøystes inn for å gje dispensasjon til tiltaket. Tilrådinga i saka var og å gje dispensasjon. Politikarane henta og fram nokre punkt frå saksutgreiinga då vedtaket vart gjort.

– Etter kommunedirektøren si vurdering vil dette vere i samsvar med lokalt politisk mål om å sikre busetjing i alle deler av kommunen. Tilrettelegging for ulike typar næringsverksemd vil vere viktig for å kunne realisere dette målet.