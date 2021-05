Tredrivaren rosar Sæbø

Nyheiter

– Tredrivaren i Møre og Romsdal er skikkeleg glad for at kommunen skal byggje ny skole og barnehage på Sæbø i massivt tre! Vi ønskjer å markere gleda ved å plante tre med elevane, seier tredrivar Christina Qvam Heggertveit.

I samarbeid med Ørsta kommune og Skogselskapet inviterer tredrivaren skoleelevane med på ein skogplantedag 26. mai, skriv Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Ros til Sæbø

Tredrivarane er tilsette i staten, og arbeider mellom anna for å spreie kunnskap om ulike fordelar ved å byggje i tre. Heggertveit, som er tredrivar i Møre og Romsdal, seier at det er gledeleg når kommunar ønskjer å byggje store klimavennlege bygg i eit fornybart materiale. Ho legg til at trehus er svært gode å vere i.

– Vi ønskjer å vise barn korleis tre er fornybart. Det vil vi gjere med å plante trær saman med elevar i Sæbø, fortel Heggertveit.

Ho seier at grana veks raskt i Møre og Romsdal sine fjellsider.

– Kvaliteten på grana er god. Trer bind karbon medan dei veks. Slik vert karbon lagra i treet, og etter kvart i bygget. Trebygg er derfor karbonlager. Dei er ein av mange måtar å bremse global oppvarming på.

Skule i tre

Tidlegare kommuneoverlege Arne Gotteberg og dåverande prosjektleiar i eigedomsseksjonen i kommunen, Ivar-Otto Kristiansen, anbefalte at den gamle skolen på Sæbø burde bli rive. Målet no er at Sæbø-barna skal få eit sunnare inneklima og ein betre tilrettelagt skolebygning.

– Forsking gir oss grunn til å tru at naturmaterial er godt for helsa vår. Det kan gi ei oppleving av å ha naturen inne og redusere stressnivå for mange. Det er bra både for helse og læring. Så: Det som er bra for miljøet er som regel også bra for oss, seier Heggertveit.

Klimavennleg

På Sæbø var spesielle utfordringar. Skoletomta ligg i eit område som blir påverka av skredvind ved eit snøskred frå Dalegubben. Kunne eit hus i massivt tre vere sterkt nok?

– Tredrivaren og kommunen fekk hjelp av geologar og andre ekspertar. Konklusjonen var at et bygg i massivt tre gir minst like god beskyttelse som eit betongbygg, fortel Heggertveit.

Ho seier Ørsta kommune har vore dyktige til å bruke byggeprosjekta på Sæbø til å fremje klimavennlege løysingar i prosjekteringa av bygga, og altså ikkje berre i val av material. Dei har mellom anna søkt Miljødirektoratet om midlar i prosjekteringsfasen, og fått innvilga 3 millionar kroner.

Skogplantedag

På skogplantedagen 26. mai, vil elevar frå 5–10. klasse ved Sæbø skole få innsyn i nokre av kvalitetane skolen vil ha.

– Då tenkjer vi på karbonbinding, klimavennlege løysingar i byggjeprosjekt, godt inneklima og eit sikkert og godt bygg å vere i, fortel Heggertveit.