Her vert det nye vegnamn

Levekårsutvalet skal komande veke handsame to saker som gjeld vegnamn. Den eine saka handlar om vegnamn på Ose, og den andre saka handlar om ei endring av vegnamn på Standaleidet.

På Ose er det i gang endringar i vegsystema. Den nye samlevegen i Smådalane er under bygging, og på flata på Ose er eit nytt bustadområde i ferd med å verte realisert.

- Den nye samlevegen til Smådalane på Ose går på skrå nær vegane Hansholen, Eliholen og Andersholen. Det kan då fungere med namnet «Holane» i dette høvet. Vegnamnet Smådalane er allereie i bruk, og Smådalane fungerer også som eit områdenamn på Ose, skriv kommunesdirektøren i tsaksutgreiingane, og foreslår namnet "Holane" på den nye samlevegen.

- Det nye bustadområdet på Ose, like ved Ørsta Camping, vil få mange bueiningar. Det kan då vere praktisk å ha eit vegnamn for adressetildeling som er lettfatteleg og lokalgeografisk korrekt. Ei grei løysing på denne utfordringa kan enkelt og greitt vere å bruke namnet «Ose» som vegnamn her, kokluderer kommunedirektøren.

På Standaleidet er det allereie vedteke vegnamn i samband med utbygginga av hyttefeltet. Ein av vegane har neminga Standaleidet.

Standaleidet hytteforeining har bedt om at namnet verte endra til Bjønnanakkvegen, noko kommunedirektøren seier seg samd i.

- Det er noko uvant med vegnamn /-nummer i hytteområde, men det omfattande prosjektet med slik tildeling av adresse m.m. tilseier at dette «er i tida». Her er det teke aktivt initiativ til endring av eit namn i hytteområdet på Standaleidet, og oppsitjarane/tomteeigarane er konkrete på kva som er deira ynske. Det er ikkje praktiske vanskar med å imøtekome søknaden, og tilrådinga viser til ei tenleg løysing, heiter det frå kommunedirektøren.