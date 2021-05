Lokale fotballklubbar vil bryte med koronaråd

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Fredag kveld skreiv TV 2 Sporten at seks klubbar frå Søre Sunnmøre går i mot regjeringa sine anbefalingar om å trene fotball utandørs med ein-meters-avstand for spelarar over 20 år. Klubbane det gjeld er Hovdebygda, Ørsta, Volda, Åmdal, Vartdal og Larsnes/Gursken. I tillegg støttar Bergsøy aksjonen, men vil sjølv ikkje bryte anbefalingar og råd.