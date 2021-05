Nyheiter

Kva er koden, bestefar! Det er det fyrste dei to yngste barnebarna mine spør om når dei kjem inn i stova. For utan koden får dei ikkje logge seg på internett! Og når dei har fått koden – som eg av gode grunnar må skifte av og til- ja, då opnar det seg eit spektakulært univers, ei virtuell verd, som vi seier. Den er ikkje fysisk der i stova, men likevel levande og verkeleg. Vakker, spektakulær, spennande, skummel, nifs og dragandet! Men altså, det trengst ei kode, ein tilgang, ein må logge seg på!

Pinsa står for døra! Den heilage Ande si høgtid. Pinsedag vert den kristne kyrkjelyden fødd. Apostlane er i Jerusalem, ein sterk vind fyller rommet dei sit i, tunger av eld syner seg over kvar einskild, og dei vert fylte av Den heilage Ande, og byrjar å tale på framande språk! Action! Spektakulært! Livsforvandlande! Ja, pinsedag er dagen då dei gjer narr av læresveinane. «Sjå, dei har drukke seg fulle på søt vin». Men pinsefesten er oppfyllinga av Jesu lovnad om ein annan talsmann, Den heilage Ande. «Eg vil ikkje la dykk vere att som foreldrelause born. Eg går bort, og eg kjem til dykk att»

Den store filosofen Blaise Pascal sa at eit menneske er aller størst når det kneler og ber til Gud. Det er det pinsa handlar om. Det går an å logge seg på ein annan røyndom. Koden er Jesus! I Jesu namn får vi be til Gud, gjere ei himmelferd meir spektakulær enn den flate underhaldningsindustrien som fyller vår kultur. Det er fire tiår no sidan den amerikanske medieprofessor Neil Postmann publiserte si berømte bok: «Amusing ourselves to Death». Vi morer oss til døde. Den banale underhaldningsindustrien pregar meir og meir TV og medieverda. Eg opplever denne kulturen som tom og sløvande. . Men det går an å skru av! Det burde vi gjere mykje meir. Og det går an å logge seg på ei anna verd.

Langt bortom rømd som blånar, lenger enn soler går,

høgre enn stjerner strålar, den barnlege bøna når.

Det sit mange foreldrelause born i alle aldrar rundt om i samfunnet vårt. Her ein dag høyrde eg journalisten Simon Flem Devold i arkivopptak. Han fortalde om dei tusenvis av brev han fekk frå born som i det stille går rundt og har det vondt, for dei blir ikkje sett og høyrt av sine foreldre og omsorgspersonar. Og så fortalde han om trua på Gud som det naturlegaste av alt for eit barn. Han hadde ingen spesielt kristeleg oppvekst, fortalde han.

Men han gjekk på søndagsskule , og når noko sto på heime og var vanskeleg så ba mor deira til Gud heime på kjøkkenet. Det var så naturleg og godt. «No er eg spent på himmelen», sa Flem Devold like før han døydde. «Eg er journalist, veit du, og er nysjerrig på det nye. Så no er eg veldig spent på korleis det er på den andre sida. Eg ser med spenning fram til det. Eg trur der er ein himmel for det har Jesus sagt. Og det må vi vere frimodige og fortelje til borna og ungdommane våre. Dei treng så inderleg ei tru, eit framtidshåp. Livet er meir enn desse åra her nede. Lat oss gje den kristne trua vidare til borna våre. Dei skal ikkje vere som foreldrelause born, men få bli trygge i denne forvirra og overflatiske kulturen.» Ja, det var ei fin pinsepreike av Simon Flem Devold.

Kjære medvandrar: Logg deg på! God pinse!