Kan få 2,4 mill. refunderte momskroner

Nyheiter

Fjordingen Harevadet Hyttegrend AS, som eig og driftar VA-anlegget i hyttegrenda, har søkt kommunen om overtaking av anlegget med mva-refusjonen frå staten. Det er allereie ein justeringsavtale på dette mellom gamle Hornindal kommune og Harevadet Hyttegrend AS der det er lagt føring for at justeringsbeløpet på 2,4 millionar kroner (beløpet som kommunen, etter justeringsavtalen, har rett til å få refundert frå Staten) skal nyttast til tiltak som har nytteverdi for Harevadet Hyttegrend.