Regjeringa opnar for grønt nivå i barnehagar og skular 

I tillegg blir det opna for auka bruk av fysisk undervisning ved fagskular, høgskular og universitet, opplyser regjeringa.

Fram til no har det vore bestemt nasjonalt at alle barnehagar og skular skal vere på gult tiltaksnivå, og kommunar med mykje smitte har hatt raudt nivå.

Frå torsdag neste veke blir ikkje lenger tiltaksnivået bestemt nasjonalt, men kommunane skal bestemme sjølv ut frå lokal smittesituasjon.

– No opnar vi for at kommunar under gitte føresetnader kan ta i bruk det grøne nivået. Grønt nivå vil bety ein meir normal barnehage- og skulekvardag. Vi har ein nedovergåande smittetrend dei fleste stader, og vi meiner det er riktig at kommunane no i større grad får bestemme nivå sjølv, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Føresetnaden for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpande oversikt over talet på smittetilfelle.

Dei må òg ha ein plan for rask oppskalering til gult eller raudt tiltaksnivå. Det er kommunen som avgjer tiltaksnivået. Dette gjeld òg for vidaregåande skular.